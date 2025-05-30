В Петроградский районный суд Петербурга поступил административный протокол на 19-летнюю активистку Дарью Козыреву, обвиненную в «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, поводом для протокола послужили высказывания Козыревой на прениях в суде 18 апреля, в том числе ее последнее слово в рамках уголовного процесса по обвинению в повторной «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК). «В последнем слове Козырева тоже отличилась высказываниями про войну, оккупацию и пр.», — говорится в сообщении пресс-службы.

18 апреля суд назначил Дарье Козыревой два года и восемь месяцев лишения свободы по деле о «дискредитации» армии РФ. Уголовное дело завели после того, как в феврале 2024 года активистка приклеила на памятник Тарасу Шевченко листок с четверостишьем из его стихотворения «Завещание». В августе к делу добавили еще один эпизод по той же статье из-за интервью Козыревой изданию «Север.Реалии», в котором она назвала войну в Украине «чудовищной» и «преступной».

В своем последнем слове в суде активистка процитировала стихотворение Тараса Шевченко «До Основʼяненка» на украинском, осудила многовековые попытки властей России подчинить Украину и выразила надежду, что Украина «вернет себе каждую пядь своей земли, включая и Донбасс, и Крым».

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В Петербурге арестовали 18-летнюю Дарью Козыреву. Она приклеила стихотворение Тараса Шевченко на памятник поэту Год назад она написала «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» на инсталляции в честь побратимства Петербурга и Мариуполя

Подробнее о деле Дарьи Козыревой

В Петербурге арестовали 18-летнюю Дарью Козыреву. Она приклеила стихотворение Тараса Шевченко на памятник поэту Год назад она написала «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» на инсталляции в честь побратимства Петербурга и Мариуполя