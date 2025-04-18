19-летнюю Дарью Козыреву приговорили к двум годам и восьми месяцам за то, что она приклеила стихотворение Тараса Шевченко на памятник поэту. Это сочли «дискредитацией» армии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы 19-летнюю активистку Дарью Козыреву, передает «Медиазона».

Козыреву признали виновной по статье о «дискредитации» армии. Ее взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура просила для Козыревой шесть лет колонии. В последнем слове активистка процитировала стихотворение Тараса Шевченко «До Основʼяненка» на украинском, осудила многовековые попытки властей России подчинить Украину и выразила надежду, что Украина «вернет себе каждую пядь своей земли, включая и Донбасс, и Крым».

Дело о «дискредитации» армии на Козыреву завели после того, как в феврале 2024 года она приклеила на памятник Тарасу Шевченко листок с четверостишьем из его стихотворения «Завещание». В августе к делу добавили еще один эпизод по той же статье из-за ее интервью изданию «Север.Реалии».

До уголовного дела Козыреву штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии из-за поста во «ВКонтакте», в котором она рассуждала об империалистической природе войны.

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