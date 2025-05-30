Эдвард Сноуден стал налоговым резидентом подмосковных Люберец

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал налоговым резидентом России. Он приписан к подмосковным Люберцам, выяснил проект «Система».

Журналисты нашли и изучили идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Сноудена. Первые четыре цифры номера — 5027 — относятся к Межрайонной инспекции ФНС России № 17, расположенной в Люберцах. Эта же инспекция обслуживает соседние городские округа — Дзержинский, Котельники и Лыткарино.

«Система» предполагают, что там Сноуден и зарегистрирован — как правило, человек ставится на налоговый учет в инспекции по месту своей регистрации.

Бывший сотрудник АНБ и его жена Линдси Миллс не раскрывали свое место жительства в России. При этом журналисты обнаружили в инстаграме Миллс фотографии, сделанные в районе Люберец.

По данным из открытой базы Федеральной налоговой службы, обнаруженный «Системой» ИНН Сноудена — действующий, совпадают полное имя и дата рождения. Из информации из открытой базы Федеральной службы судебных приставов следует, что у обладателя этого ИНН нет штрафов и задолженностей.

Эдвард Сноуден в 2013 году передал журналистам данные о программах слежки АНБ и ЦРУ за гражданами США. После этого он сбежал из страны — сперва в Гонконг, а затем в Россию. Сноуден больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Затем ему предоставили временное убежище в РФ. В сентябре 2022 года он получил гражданство России.