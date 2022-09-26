Эдвард Сноуден получил российское гражданство

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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американцу Эдварду Сноудену. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Интерфакс» поинтересовался у адвоката Анатолия Кучерены, который представляет интересы Сноудена, не подлежит ли теперь его клиент призыву в российскую армию в рамках мобилизации. «Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву», — ответил Кучерена.

При этом в России известен не один случай, когда в армию призывали людей, никогда не служивших в ней.

Сноуден в 2013 году передал журналистам данные о программах слежки ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США за гражданами. После этого он бежал из страны. В США ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.

Сноуден уехал сначала в Гонконг, а затем в Россию. Он больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Затем Сноудену предоставили временное убежище в РФ. В 2020 году он получил бессрочный вид на жительство в стране и подал заявление на получение российского гражданства.