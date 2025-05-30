BBC News: ХАМАС откажется от предложенного США плана перемирия с Израилем, так как он не предусматривает постоянного прекращения огня

ХАМАС отклонит предложенный США план о перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, пишет BBC News со ссылкой на заявление высокопоставленного члена группировки.

Представитель ХАМАС сказал, что предложенная сделка противоречит тому, что ранее переговорщики группировки обсуждали со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Он отметил, что предложение не включало гарантий того, что временное перемирие должно привести к постоянному прекращению огня, а также не предусматривало возможности возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу в полном объеме.

При этом собеседник «Би-би-си» подчеркнул, что ХАМАС остается в контакте с посредниками.

Накануне израильские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу готов принять план Уиткоффа, позже это официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По данным израильских СМИ, сделка подразумевала освобождение 10 израильских заложников и передачу тел 18 погибших в два этапа в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Израиль возобновил боевые действия в Газе в середине марта, а в середине мая объявил о расширении операции и намерении взять под контроль все районы сектора. По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, с начала возобновления боевых действий от атак Израиля в регионе погибли почти четыре тысячи человек. По оценкам ООН, 600 тысяч человек были подвергнуты принудительному перемещению.

Вместе с возобновлением боевых действий Израиль ввел полную блокаду Газы. В середине мая на фоне резкой международной критики Нетаниягу заявил, что она будет ослаблена и Израиль разрешит ввозить в сектор «базовое» количество продовольствия, чтобы предотвратить голод.

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