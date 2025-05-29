Нетаниягу заявил семьям заложников, что Израиль готов согласиться на перемирие с ХАМАС, предложенное США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил семьям заложников, что готов принять предложенную США сделку по прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет «Едиот Ахронот».

При этом высокопоставленные израильские источники сообщили, что ХАМАС может не согласиться на сделку, так как она обязывает Израиль прекратить огонь лишь на время.

По данным журналиста Axios Барака Равида, этот срок составляет 60 дней. В ХАМАС опасаются, что после этого Израиль может снова начать боевые действия в Газе, как уже сделал это в марте.

При этом, сообщают источники Равида, лидеры ХАМАС пока не отвергли план, а только выразили «разочарование» его содержанием.

План по прекращению огня разрабатывает спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Его точные детали неизвестны; в целом он подразумевает временное прекращение огня со стороны Израиля и освобождение палестинских заключенных в обмен на освобождение части израильских заложников, остающихся в живых, и возврат тел погибших.

Израиль возобновил обстрелы и наземную операцию в секторе Газа в середине марта, после того как сторонам не удалось договориться о продлении предыдущего перемирия. В середине мая интенсивность боевых действий усилилась. В отдельные дни жертвами израильских ударов, по медиков Газы, становятся десятки человек. Великобритания, Франция и Канада из-за боевых действий пригрозили Израилю санкциями.