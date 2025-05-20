«Человеческие страдания в секторе Газа невыносимы». Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями

Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции ЦАХАЛ в секторе Газа и пригрозили введением санкций против Израиля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Мы не будем стоять в стороне, пока правительство [Биньямина] Нетаниягу продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем в ответ конкретные действия.

Решение Биньямина Неганиягу разрешить ввоз ограниченного объема продовольствия в сектор три страны назвали «совершенно недостаточным», подчеркнув, что «человеческие страдания в секторе Газа невыносимы».

В заявлении также подчеркивается, что Израиль должен прекратить незаконное строительство поселений на Западном берегу. «Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции», — заявили Лондон, Париж и Оттава.

В заявлении также содержится призыв к ХАМАС освободить израильских заложников. Там подчеркивается, что Франция, Великобритания и Канада всегда поддерживали право Израиля на борьбу с терроризмом, но нынешняя эскалация — «асболютно непропорциональная».

Израиль с начала марта ввел продовольственную блокаду Газы, которая, по оценкам гуманитарных организаций и ООН, поставила сектор на грань голода. Под давлением союзников Биньямин Нетаниягу 19 мая заявил, что разрешит ввоз в сектор Газа ограниченного объема продовольствия.

18 мая Израиль объявил о начале «широкомасштабных наземных действий» на севере и юге сектора Газа. В течение только одного дня 19 мая, по данным местных медиков, на которых ссылалось агентство Reuters, в результате израильских ударов были убиты 55 человек.

Израильская операция в секторе Газа была начата в ответ на нападение террористов ХАМАС 7 октября 2023 года.