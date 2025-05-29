Бывших и действующих сотрудников издания «Клооп» допросила спецслужба Кыргызстана. Двоих задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам

Представители Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали на двое суток оператора издания «Клооп» Александра Александрова и его бывшего коллегу Жоомарта Дуулатова, сообщил редакции «Клоопа» адвокат Бакыт Автандил.

Александрова и Дуулатова доставят в изолятор временного содержания ГКНБ в Бишкеке. По словам защитника, задержанных подозревают в призывах к массовым беспорядкам, в течение 48 часов им должны избрать меру пресечения.

«Мы считаем задержания необоснованными. <…> Они не допускали адвокатов, так как не считали необходимым при личной беседе с подозреваемыми допускать адвокатов. Однако мы считаем это грубым нарушением. Меня более шести часов не допускали к моим подзащитным», — рассказал Автандил.

Следствие пока не предоставило материалы дела защитникам, поэтому суть обвинений неизвестна.

Сотрудники ГКНБ 28 мая пришли с обысками к Александрову и Дуулатову, а также еще к трем бывшим и действующим сотрудницам «Клоопа». После обысков силовики увезли на допросы журналистов, а также еще двух девушек, которые не имеют отношения к изданию и лишь находились в квартирах бывших и действующих сотрудников редакции. Одна журналистка была задержана в Оше, остальные — в разных районах Бишкека. При этом лишь двое задержанных успели сообщить о том, что случилось. В итоге пятерых девушек допросили в качестве свидетелей по делу и отпустили.

Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин назвал задержания бывших и действующих сотрудников издания «похищениями». Он отметил, что задержанным не дали связаться с родственниками и коллегами, а также изолировали их от адвокатов. По словам Автандила, обыски у журналистов также проходили с нарушениями.

Обыски и задержания бывших и действующих сотрудников «Клоопа» прокомментировал руководитель пресс-службы Администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков, обратило внимание издание «Фергана». 29 мая он заявил, что задержанные связаны с журналистом-расследователем , высланным из страны в 2022 году. По версии Орунбекова, Темиров «заставлял» журналистов «Клоопа» проводить «ложные расследования» и работать «по специальным заказам», а также платил им зарплату за счет западных грантов. Глава президентской пресс-службы сообщил, что задержанные «признались» в выполнении «незаконных поручений» Темирова, направленных против государства, и прекратили с ним сотрудничество.