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23 ноября из Кыргызстана в Россию выслали журналиста Болота Темирова — автора расследований о коррупции, одного из самых известных журналистов-расследователей Кыргызстана, сотрудничающего с и . Решение о его депортации стало результатом уголовного преследования, которое началось в январе после публикации о семье Камчыбека Ташиева — главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), кыргызстанской спецслужбы.

В расследовании проекта утверждалось, что на перепродаже продукции завода с государственным участием «Кыргыз петролеум компани», который возглавляет племянник Ташиева, зарабатывает компания под руководством женщины, также связанной с их семьей. Ташиевы отвергли утверждения о каких-либо нарушениях.

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Расследование о Ташиевых вышло 20 января, а 22 января Болота Темирова задержали по делу о «незаконном изготовлении наркотиков» и «склонении к употреблению наркотиков». Соратники Темирова говорили, что во время задержания в офисе Temirov Live ему подкинули наркотики. Журналиста впоследствии отпустили под подписку о невыезде.

Позже OCCRP, кыргызстанское издание «Клооп» и в совместном расследовании сообщили, что за сотрудниками Temirov Live несколько месяцев следили, в квартире журналиста были найдены скрытая камера и микрофон, а одну из сотрудниц расследовательского проекта шантажировали с помощью видео со съемкой секса.

В апреле, после публикации нового видео про семью Ташиевых, стало известно о возбуждении против Темирова уголовных дел о незаконном получении гражданства Кыргызстана и незаконном пересечении границы (в МВД это назвали «совпадением»). Власти утверждали, что Темиров, долгое время проживавший в России и имеющий гражданство РФ, в 2008 году незаконно получил паспорт Кыргызстана, якобы предоставив поддельный военный билет. Журналист отвергал эти обвинения, говоря, что, будучи уроженцем Киргизской ССР, по закону всегда был гражданином Кыргызстана. В мае Темиров сообщил, что следователь незаконно аннулировал его паспорт.

В защиту Болота Темирова и других кыргызстанских журналистов, подвергающихся давлению властей, выступили Human Rights Watch и другие правозащитные организации, а также медиасообщество и гражданские активисты.

28 сентября Свердловский районный суд Бишкека оправдал Болота Темирова по обвинениям в незаконном пересечении границы и статьям о наркотиках, но признал виновным в подделке документов — при этом освободив от наказания из-за истечения срока давности. И защита журналиста, и прокуратура подали апелляцию на это решение.

Дело стал рассматривать Бишкекский городской суд. 23 ноября он поддержал решение нижестоящей инстанции, но постановил выдворить Темирова из страны — «как иностранного гражданина», пишет «Клооп». Журналиста силой увели из суда, и несколько часов о его местонахождении ничего не было известно. Позже выяснилось, что его депортировали; по словам его жены, сейчас он находится в Москве с родственниками. По словам адвокатов Темирова, они опасаются, что целью властей может быть пожизненный запрет на въезд журналиста в Кыргызстан.

Сам Темиров заявил, что считает решение суда «местью». По его словам, он намерен обжаловать это решение и «продолжать работать». О намерении продолжать работу объявили и сотрудники Temirov Live. В Бишкеке 25 ноября была организована акция с требованием вернуть Темирова в страну, пишет «Кактус». Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал решение суда словами «При чем тут я?»

В поддержку Болота Темирова выступили ряд депутатов парламента Кыргызстана, «Репортеры без границ», специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.