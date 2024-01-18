15 января сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пришли с обыском в редакцию информационного агентства 24.kg в Бишкеке. В ведомстве заявили, что следственные действия проводятся по уголовному делу о «пропаганде войны» (статья 407 УК Кыргызстана).

В тот же день силовики допросили руководство 24.kg — директора Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову. Они проходят по уголовному делу в статусе свидетелей. Из офиса редакции изъяли редакционные компьютеры и другие электронные носители информации. Оторбаеву и Ниязову допросили еще раз 17 января.

24.kg — один из самых популярных сайтов Кыргызстана, агентство работает с 2006 года. «Медиазона. Центральная Азия» отмечает, что ГКНБ пока не раскрывает, какие именно материалы стали поводом для дела, а редакция 24.kg подписала бумаги о неразглашении тайны следствия. По мнению Ниязовой, поводом для преследования могли стать статьи о войне в Украине. Агентство довольно регулярно пишет о российско-украинском конфликте. Осенью 2022 года редакция 24.kg получила несколько писем от Роскомнадзора с требованием удалить некоторые публикации о войне. В сентябре 2023 года российский регулятор заблокировал доступ с изданию.

16 января силовики пришли с обысками в офис расследовательского ютьюб-канала Temirov Live и в его подразделение, канал «Айт Айт Десе» (на этом канале сотрудники Temirov Live рассказывают о событиях в республике в более развлекательном формате). Основатель Temirov Live сообщал, что милиция проводит обыски в доме его жены и главы проектов «Айт Айт Десе» Махабат Тажибек кызы. Силовики также пришли к журналистам Азамату Ишенбекову, Актилеку Капарову, Сайпидину Султаналиеву (работает в Archa.media), Тыныстану Асыпбеку (сотрудник издания «ПолитКлиника») и другим. Все они либо в прошлом сотрудничали с проектами Темирова, либо делают это сейчас, отмечает издание «Клооп».

МВД Кыргызстана позже заявило, что обыски проводятся в рамках дела о «призывах к массовым беспорядкам». По версии ведомства, 30 декабря 2023 года в одной из соцсетей на страницах «Айт Айт Десе» и Temirov Live обнаружили информацию, призывающую к «массовым беспорядкам». О каких публикациях идет речь, в МВД не пояснили. 12 января, как заявили в милиции, появились результаты экспертизы, которая установила, что материалы проектов Темирова «содержат признаки призывов к акциям протеста», в результате было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 278 о «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

Всего силовики увезли на допросы 11 действующих и бывших сотрудников изданий. Их задержали на 48 часов, а затем отправили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

Темиров в разговоре с «Медиазоной. Центральная Азия» заявил, что поводом для преследования может быть расследование, вышедшее в декабре 2023 года. В нем кыргызстанский предприниматель Алексей Гаврилов утверждал, что глава МВД Улан Ниязбеков организовывал рейдерский захват бизнеса и преследовал сотрудников независимых СМИ, а также пытался отобрать квартиру бизнесмена. Темиров также предположил, что поводом для дела могли стать его твиты о том, что в новогодние праздники президент Кыргызстана Садыр Жапаров летал в Милан и Париж на правительственном самолете.

«Все 11 журналистов имеют отношение к нашей команде — это пять действующих сотрудников наших YouTube-каналов Temirov Live и „Айт Айт Десе“ и шестеро бывших. Причем некоторые из них ушли полтора года назад и работают в других СМИ. Мы связываем это с нашей журналистской деятельностью. Мы недавно публиковали расследование по министру внутренних дел. А также ряд расследований по членам семьи президента. Бывшие журналисты Temirov Live также являются ведущими расследователями и журналистами в своих редакциях. А один из них открыл собственное медиа», — сказал Темиров изданию The Insider.

В защиту арестованных выступили другие журналисты и некоторые депутаты

В поддержку журналистов выступили СМИ и медиаорганизации Кыргызстана. Они назвали обыск в редакции 24.kg «проявлением непропорционального вмешательства в права не только сотрудников СМИ, но и в целом права граждан на свободу слова и доступ к информации».

Поддержали 24.kg и некоторые депутаты Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана). В частности, Тазабек Икрамов заявил, что обыски у журналистов «отрицательно влияют на свободу слова и демократические процессы в стране». Депутат Жанар Акаев заявил, что «проводить обыски в домах журналистов, силой забирать их на допрос — это прямая атака на свободу слова».

Представитель Human Rights Watch в Центральной Азии Сыйнат Султаналиева в комментарии «Азаттыку» (кыргызстанская служба «Радио Свобода») призвала остановить задержания, массовые аресты и преследования журналистов, а также независимых СМИ в Кыргызстане.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также выступило в поддержку журналистов. «Последние действия властей, похоже, являются частью более широкой схемы давления на активистов гражданского общества, журналистов и других критиков властей», — говорится в сообщении.

Международный институт прессы (IPI) призвал власти Кыргызстана немедленно освободить 11 бывших и действующих сотрудников Temirov Live.

«Абсурдно приравнивать освещение возможных правонарушений — что является основной функцией журналистики в любой демократии — к подстрекательству к беспорядкам. Мы призываем власти Кыргызстана немедленно освободить журналистов, находящихся под стражей, и положить конец их практике преследования журналистов и независимых СМИ», — заявил замглавы IPI Скотт Гриффен.

В свою очередь спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил, что в Кыргызстане есть свобода слова, а давления на СМИ — нет.

«У всего есть предел, но самое главное — должна быть ответственность. Организации, финансируемые из-за границы, хотят нарушить стабильность Кыргызстана. Многие блогеры, прикрываясь журналистикой, творят что хотят. Каждый может говорить то, что хочет. Свобода слова в стране есть […] Как бывший журналист, я защищаю свободу слова, ни с одним [журналистом] я не судился, но безответственность должна наказываться», — сказал он во время заседания парламента (цитата по изданию «Клооп»).

Советник президента Кыргызстана Садыра Жапарова Чолпонбек Абыкеев заявил, что «есть случаи, когда журналисты и отдельные пользователи социальных сетей не чувствуют ответственности и распространяют информацию, будоражащую народ». По его словам, нельзя путать свободу слова и демократию с анархией, а мнение необходимо выражать «культурно». «Человек может говорить свое мнение, но не надо призывать людей собираться и выходить на улицы», — сказал он.

В Кыргызстане не первый год преследуют журналистов

«Медиазона. Центральная Азия» пишет, что за последние годы сотрудники СМИ неоднократно подвергались давлению и преследованиям в Кыргызстане. В октябре 2022 года Минкультуры приостановило работу сайта «Азаттык» из-за видео «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». Блокировку сайта сняли только в июле 2023 года, когда редакция удалила видео.

В августе 2023 года прокурор Бишкека подал иск в суд о ликвидации независимого местного издания «Клооп». В иске говорилось, что ГКНБ провел экспертизы некоторых публикаций «Клоопа» и пришел к выводу, что они «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти». Вскоре сайт издания заблокировали.

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