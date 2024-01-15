В редакции 24.kg в Бишкеке провели обыск по делу о «пропаганде войны». Гендиректора и редакторов увезли на допрос

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пришли с обыском в редакцию 24.kg в Бишкеке, сообщили журналисты информагентства.

По их данным, в здание редакции не пустили адвокатов и юристов Института Медиа Полиси и правовой организации «Адилет».

В ходе обыска следователи изъяли редакционные компьютеры и другие электронные носители информации. На допрос в ГКНБ увезли гендиректора 24.kg Асель Оторбаеву, главного редактора издания Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову.

В редакции заявили, что ГКНБ возбудил в «отношении 24.kg» уголовное дело по статье о «пропаганде войны».

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