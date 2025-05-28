Во Владимирской области задержали троих членов «Русской общины» по делу о похищении и пытках

Троих жителей города Ковров задержали по уголовному делу о похищении человека с применением насилия (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК), сообщил Следственный комитет по Владимирской области. Издание «Довод» пишет, что подозреваемые — члены ультраправой организации «Русская община».

Как сообщили в СК, задержанные — трое местных жителей, 2000, 1994 и 1994 годов рождения. Двоих из них уже отправили в СИЗО, третьему суд еще не избрал меру пресечения.

По версии следствия, вечером 25 мая обвиняемые поссорились на улице с потерпевшим — жителем Коврова 2007 года рождения. Под угрозой насилия они увезли его в лес, где связали и удерживали не менее трех часов. Все это время потерпевшего избивали «кулаками, ногами и различными предметами, использовали для применения насилия полимерный пакет и электрошокер, а также угрожали ножом». В итоге обвиняемые бросили пострадавшего в лесу одного, тому удалось освободиться и обратиться в полицию.

О том, что трое членов «Русской общины» похитили, избили и пытали жителя Коврова, сообщало также издание «Поток». По его информации, конфликт между ультраправыми активистами и 18-летним молодым человеком по имени Илья начался после того, как Илья якобы оскорбил одного из «общинников». Помимо избиений и пыток, после похищения Илье угрожали изнасилованием резиновой дубинкой и убийством, пишет «Поток».

В Ленинградской области в начале мая, как сообщала «Фонтанка», полиция провела обыски у пятерых участников ультраправого движения «Русская община». Обыски проходили рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности после рейда активистов во Всеволожске, во время которого погиб человек.