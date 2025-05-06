Полиция провела обыски у пятерых участников ультраправого движения «Русская община» в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, активистов доставили на допрос в отдел СК города Всеволожска Ленинградской области, после беседы их отпустили в статусе свидетелей по делу. До этого они участвовали в рейде, который закончился гибелью человека.

Уголовное дело возбудили после того, как в ночь на 4 мая во Всеволожске произошел пожар в многоквартирном доме. Перед инцидентом в квартиру на седьмом этаже вломилась группа людей с символикой «Русской общины». По версии следствия, активисты выломали входную дверь и напали на жильца квартиры с перцовым баллончиком и электрошокером. В другой комнате забаррикадировались его гости — 37-летний мужчина, уроженец Армении, с 24-летней женщиной. Когда члены «Русской общины» попытались взломать дверь, мужчина поджег мебель, чтобы их отпугнуть, считают следователи. В итоге он погиб, а женщина получила тяжелые травмы, выпрыгнув из окна.

Изначально в «Русской общине» отрицали свою причастность к инциденту. Позже активисты заявили, что в квартире, в которую их вызвали, проходил «наркотический вечер ужасов», и они на самом деле не ломали дверь и не нападали на жильцов, а наоборот защищались от них.

По данным СМИ, погибшего в ходе рейда зовут Гор Овакимян — ранее он был судим за наркотики, а члены «Русской общины» разыскивали его, обвиняя в организации покушения на своего координатора.

Подробнее о «Русской общине»

Самые влиятельные ультраправые в России В новостях все чаще пишут о «Русской общине». Участники движения проводят рейды против мигрантов и сочиняют доносы — а также дружат с силовиками и патриархом Кириллом. Что о них известно

Подробнее о «Русской общине»

Самые влиятельные ультраправые в России В новостях все чаще пишут о «Русской общине». Участники движения проводят рейды против мигрантов и сочиняют доносы — а также дружат с силовиками и патриархом Кириллом. Что о них известно