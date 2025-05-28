Росавиация сообщила об отмене более 60 рейсов в московских аэропортах из-за атак дронов. Во Внуково возникли очереди

Как минимум 62 рейса отменены 28 мая в аэропортах московского авиаузла, сообщает Росавиация.

По данным ведомства на 10:00 утра, еще 52 рейса в четырех московских аэропортах (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский) задерживаются на срок более двух часов. Из-за ограничений на прием и вылет рейсов, вводившихся Росавиацией ночью на фоне атак дронов в московском регионе, 55 самолетов ушли на запасные аэродромы.

«С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов», — заявили в Росавиации.

Тем временем очевидцы сообщают о больших очередях, возникших в аэропорту Внуково утром 28 мая. Скопления пассажиров наблюдаются как на входе в аэропорт, так и возле стоек регистрации и касс, где можно сдать и обменять билеты.

В самом аэропорту заявили, что он уже возобновил работу в штатном режиме после вводившихся ограничений.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 296 украинских беспилотников, атаковавших регионы России. Дроны сбили над территориями московского региона, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили 33 дрона, летевших на Москву. Под удар попал Зеленоград, там повреждено здание технопарка «Элма». В Чехове Московской области повреждены жилые дома.