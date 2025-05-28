Минобороны РФ заявило, что силы ПВО за одну ночь сбили 296 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 28 мая перехватили и уничтожили 296 украинских беспилотников, атаковавших регионы России, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, столько дронов уничтожили с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая.

Дроны сбили над территориями московского региона, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили 33 дрона, летевших на Москву. Под удар попал Зеленоград, там повреждено здание технопарка «Элма». В Чехове Московской области повреждены жилые дома.

Это одна из самых массированных атак украинских беспилотников с начала полномасштабной российско-украинской войны. Самая крупная атака дронов ВСУ, по данным министерства обороны РФ, произошла в ночь на 11 марта, когда силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника.