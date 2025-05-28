Вооруженные силы Украины атаковали Москву в ночь на 28 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, российские силы ПВО сбили 33 дрона, летевших на Москву.

В Зеленограде под удар беспилотника попало здание технопарка «Элма». Момент атаки попал на видео очевидцев. Судя по кадрам, снятым внутри здания, повреждены двери и навесные потолки. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», автомобиль, припаркованный возле технопарка, полностью сгорел. Сергей Собянин заявил, что при отражении атаки беспилотников в Зеленограде «серьезных повреждений и пострадавших нет».

Внимание. На видео есть мат.

В Московской области, как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника в 12 муниципальных образованиях. В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома, пострадавших нет.

В Брянской области российские военные сбили не менее 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в Фокинском районе Брянска в результате атаки повреждены три многоквартирных жилых дома, торговые помещения и автомобили, пострадавших нет.

В Смоленской области, по данным властей, военные Минобороны РФ подавили 11 украинских беспилотников, в Калужской сбили 15 дронов, в Тульской — 13. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В течение ночи Росавиация полностью закрывала небо Москвы для самолетов. Временные ограничения на прием и вылет вводили в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, к утру аэропорты открыли. Из-за ограничений «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что скорректировали расписание.

В Минобороны РФ на момент публикации заметки атаку дронов ВСУ не комментировали.