Калининградского адвоката Марию Бонцлер заподозрили в госизмене. У нее и еще двух защитников прошли обыски

В Калининграде прошли обыски у трех местных адвокатов, рассказали источники «Новой газеты Европа».

Среди тех, к кому пришли силовики, — Мария Бонцлер и Роман Морозов, которые защищали фигурантов политически мотивированных уголовных дел. В частности, они представляли интересы жителя Калининграда Игоря Барышникова, которого в итоге суд приговорил к семи с половиной годам по делу о «фейках» о российской армии. Саму Бонцлер в 2022 году штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии РФ. Имя третьего адвоката не сообщается.

Пресс-служба «Яблока» подтвердила «осмотр помещения» в квартире Морозова, который состоит в калининградском отделении партии.

«В постановлении, с которым дали ознакомиться Морозову, указано, что он был „партнером“ адвоката Марии Бонцлер. В отношении Бонцлер, согласно постановлению, „имеется подозрение“ в госизмене. <…> По словам Морозова, следователь после обыска спрашивал адвоката о его причастности к деятельности „Мемориала“», — говорится в сообщении партии.

Что стало поводом для подозрений в отношении Бонцлер, неизвестно.

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