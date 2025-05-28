Генштаб ВСУ сообщил об ударах беспилотников по предприятиям в Зеленограде и Дубне

Подразделения ВСУ и СБУ в ночь на 28 мая нанесли удар по предприятию АО «Кронштадт» в подмосковной Дубне, сообщил Генштаб ВСУ. Ведомство утверждает, что компания специализируется на производстве беспилотников, в том числе дронов «Орион», «Иноходец», «Молния», «Гром», «Термит», «Гелиос», и «Сириус».

Беспилотники СБУ, в свою очередь, атаковали в Дубне завод «Радуга», где, как заявил Генштаб ВСУ, изготавливают крылатые ракеты различных классов, «которыми РФ терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине».

Кроме того, украинские беспилотники поразили АО «Ангстрем», где производят микроэлектронику в том числе для нужд российских военных, заявили в Генштабе ВСУ. «Зафиксировано попадание в район цели», — говорится в отчете украинских военных.

АО «Ангстрем» находится в Зеленограде. Ночью в городе под удар беспилотника попал технопарк «Элма». По данным телеграм-канала Astra, в результате были повреждены крыша и часть здания одного из помещений завода по производству микроэлектроники «Микрон».

Ранее об атаке на Москву и Подмосковье сообщали местные власти и Минобороны РФ. Всего, по данным российского военного ведомства, силы ПВО в ночь на 28 мая перехватили и уничтожили 296 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов России.