В Госдуме предложили запретить изображать церкви без креста

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложила запретить изображать религиозные здания без характерных символов той или иной религии. Соответствующие поправки появились на сайте Думы 26 мая.

В списке авторов законопроекта указаны 55 депутатов, в том числе вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой, Ирина Яровая, Борис Чернышов и Александр Бабаков.

Авторы документа предложили внести в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» поправку, согласно которой будет запрещено использовать изображения «культовых зданий» без религиозных символов.

«Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов не допускается в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на фотографиях, плакатах, упаковках товаров, в выставочных залах, на денежных купюрах, в СМИ и интернете «продолжают фиксироваться факты исключения, ретуширования, „затирания“ религиозных символов, в частности, крестов с куполов христианских храмов».

Авторы документа заявили, что разработали поправки, чтобы защитить « , присущие признаваемым в России религиозным конфессиям».

«Защищая священные символы, мы сохраняем духовные корни и историческую память России — основу нашего единства и силы», — заявила один из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Спикер российского парламента Вячеслав Володин, комментируя инициативу, заявил, что предложенная норма «должна способствовать уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране».

Представленный законопроект почти слово в слово повторяет предложение Русской православной церкви (РПЦ), представленное в апреле.

РПЦ в октябре 2023 года раскритиковала Банк России из-за дизайна новой тысячерублевой купюры. На ней изобразили здание бывшей Дворцовой церкви в Казани без креста, а также башню Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. В РПЦ призвали выбирать изображения на купюрах «более тщательно», «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». В ответ на критику Банк России провел в 2024 году общественное голосование за выбор символов для оборотной стороны новой тысячерублевой купюры — победителем стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

На сайте и в телеграм-канале Кремля в мае изменили изображение герба Российской Федерации, вернув на него четыре креста. До этого там было изображение цифрового герба РФ, где вместо крестов использовали ромбы, что раскритиковали православные движения, Z-каналы и режиссер Никита Михалков. Представитель Кремля Дмитрий Песков, объясняя герб России с ромбами вместо крестов, заявил, что «это все вопросы масштабирования».