Reuters: ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС согласился на предложение спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, сообщают Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к террористической группировке, и Agence France-Presse.

По данным источника Reuters, предложение Уиткоффа предусматривает освобождение десяти израильских заложников (их выпустят двумя группами) и 70-дневное прекращение огня, а также частичный вывод израильских войск из сектора. Израиль в ответ должен освободить палестинских заключенных.

ХАМАС получил это предложение через посредников, пишет Reuters. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу согласие террористической группировки пока не комментировали.

Корреспондент Axios Барак Равид при этом сообщает, что в разговоре с ним Уиткофф отрицает заявление ХАМАС о согласии. «То, что я увидел от ХАМАС, разочаровывает и совершенно неприемлемо», — цитирует Равид Уиткоффа.

О переданном обеим сторонам предложении Уиткоффа 18 мая написал Axios со ссылкой на источники. По их данным, хотя у Израиля и ХАМАС были переговорные группы в Дохе, обсуждение плана Уиткоффа велось «по другим каналам». По словам собеседников Axios, Нетаниягу дал положительный ответ, «но со многими условиями и оговорками».

Вместе с этим Армия обороны Израиля в тот же день объявила о начале «широкомасштабных наземных действий» на севере и юге сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». План значительного расширения наземной операции против ХАМАС был одобрен кабинетом безопасности Израиля 4 мая.

Читайте также

Власти Израиля одобрили план расширения наземной операции против ХАМАС. Цель — «завоевание Газы и удержание территорий» ЦАХАЛ предупреждает, что такое решение может поставить под угрозу жизни заложников

Читайте также

Власти Израиля одобрили план расширения наземной операции против ХАМАС. Цель — «завоевание Газы и удержание территорий» ЦАХАЛ предупреждает, что такое решение может поставить под угрозу жизни заложников