Армия обороны Израиля объявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона»

Армия обороны Израиля объявила о начале «широкомасштабных наземных действий» на севере и юге сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В заявлении армии говорится, что за последнюю неделю военно-воздушные силы Израиля «провели предварительную волну ударов, поразив более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа» и «продолжают оказывать постоянную поддержку действующим войскам в секторе Газа».

Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль «вступил в решающую фазу операции „Колесницы Гидеона“». «Каждый метр, занятый ЦАХАЛом — это еще один шаг к разгрому ХАМАСа, освобождению наших заложников и возвращению стабильности. Израиль не ищет войны, но не боится ее вести — и победить», — написал Гендельман.

По данным The Sunday Times, которая ссылается на утечку документов, в ходе операции Армия обороны Израиля намеревается принудительно переселить мирных жителей в секторе Газа на три полосы земли, разделенные четырьмя оккупированными зонами, если соглашение о прекращении огня с ХАМАС не будет достигнуто в ближайшие дни. В ЦАХАЛ эти планы не подтверждали.

В штабе семей похищенных в ответ на объявленное военными начало операции предупредили, что она может «привести к гибели живых заложников и исключить возможность возвращения мертвых».

4 мая кабинет безопасности Израиля одобрил план значительного расширения наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Позже стало известно название операции — «Колесницы Гидеона», но подробности и время ее начала не разглашались. Целью операции израильское правительство называет усиление давления на ХАМАС, чтобы террористическая группировка согласилась на временное прекращение огня на условиях Израиля. Еще одна задача — не дать ХАМАС взять под контроль поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Первые этапы крупного наступления в секторе Газа, направленного на «захват стратегических районов», Армия обороны Израиля начала 16 мая.

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