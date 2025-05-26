Financial Times: Китай способен «в любой момент» напасть на Тайвань

Китай повысил свои возможности к внезапному нападению на Тайвань при помощи воздушных и боевых операций, сообщает Financial Times со ссылкой на тайваньских и американских чиновников.

По словам одного из высокопоставленных военных чиновников Тайваня, китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения усовершенствовались до такой степени, что могут «в любой момент перейти от мирного времени к военным операциям».

Другие представители Минобороны Тайваня утверждают, что операции Народно-освободительной армии Китая включают в себя непрерывную подготовку десантников вблизи портов отправления для возможного вторжения на Тайвань, постоянную готовность подразделений армейской авиации, которые могут атаковать с воздуха, и развертывание реактивной системы залпового огня PCH-191 с дальностью стрельбы 300 километров, которая может поражать любые цели на острове.

В Минобороны Тайваня сообщают, что военные самолеты Китая заходят в идентификации ПВО более 245 раз в месяц. Пять лет назад таких случаев бывало менее 10 в месяц.

«Это само по себе является наглядной демонстрацией эскалации и постоянного давления в воздушном пространстве, которое осуществляется против Тайваня», — заявил собеседник FT в Пентагоне. По его словам, порядка 10 китайских кораблей постоянно находятся в районе Тайваня. Учитывая близкое расположение портов, это означает, что Пекин может «перейти к блокаде в течение нескольких часов».

Представитель министерства обороны Тайваня заявил, что присутствие военных кораблей означает, что Китай может начать воздушную атаку без предупреждения.

Американская разведка утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин еще в 2019 году поручил армии создать возможности для вторжения на Тайвань к 2027 году.

В начале апреля Народно-освободительная армия Китая провела учения «Гром над проливом — 2025А». Войска отрабатывали маневры, в ходе китайские военные «приближаются» к Тайваню с «нескольких направлений» и отрабатывают маневры, включая «нападение на морские и наземные цели» и «блокаду ключевых районов и морских путей». Учения отличались от предыдущих масштабом и более высокой координацией действий разных войск Китая по изоляции Тайваня.

Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР неоднократно говорили, что готовы силой взять остров под свой контроль. По оценке Bloomberg, представленной в 2024 году, в случае нападения Китая на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП, а также приведет к прямому военному столкновению КНР с США.

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