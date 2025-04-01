Китай начал военные учения возле Тайваня. И назвал его президента «паразитом»
Армия, флот, авиация и ракетные войска Вооруженных сил КНР 1 апреля приступили к совместным учениям возле острова Тайвань.
«Это серьезное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и законные и необходимые действия для защиты суверенитета и национального единства Китая», — говорится в заявлении представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР, которое цитирует телеканал CNN.
В ходе учений китайские военные «приблизятся» к Тайваню с «нескольких направлений» и отработают маневры, включая «нападение на морские и наземные цели» и «блокаду ключевых районов и морских путей».
В своем заявлении китайские военные назвали президента Тайваня Лай Лай Циндэ «паразитом», отмечает Reuters. Китай выпустил видеоролик, в котором изобразил главу Тайваня в виде мультяшного жука, который держит палочку для еды над горящим островом.
Народно-освободительная армия Китая опубликовала видео с началом совместных военных учений вокруг Тайваня.
Власти Тайваня назвали учения «безрассудными» и «безответственными» и призвали демократические страны «осудить Китай за то, что он создает проблемы». В Минобороны Тайваня сообщили, что направили самолеты и корабли, а также развернули ракетные системы, чтобы следить за учениями КНР и «реагировать должным образом».
Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР неоднократно говорили, что готовы силой взять остров под свой контроль. По оценке Bloomberg, представленной в 2024 году, в случае нападения Китая на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП, а также приведет к прямому военному столкновению КНР с США.