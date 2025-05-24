Суд во Франции не отпустил Дурова на «Форум свободы» в Осло

Французский суд отклонил просьбу основателя Telegram Павла Дурова о поездке в Норвегию для выступления на «Форуме свободы», который пройдет в Осло. Об этом сообщили организаторы мероприятия Human Rights Foundation (HRF).

Дурова пригласили на форум высказаться на тему свободы слова, надзора и цифровых прав. Его выступление было запланировано на 27 мая. Теперь он, как ожидается, присоединится к участникам форума по видеосвязи.

«Это больше, чем разочарование для нашего сообщества; это препятствие на пути к свободе», — заявил основатель и генеральный директор HRF Тор Халворссен, комментируя отказ суда.

Павел Дуров находится под следствием и надзором во Франции. Власти страны обвиняют его в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера, а также в отмывании денег, полученных в результате преступных действий.

Дурову запрещено выезжать из Франции без разрешения правоохранительных органов. Он получил такое разрешение для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля. Помимо гражданства Франции, у основателя Telegram также есть гражданство ОАЭ. При этом парижская прокуратура 12 мая отклонила запрос основателя Telegram на поездку в США для «переговоров с инвестиционными фондами». Ведомство заявило, что «такая поездка не представляется обязательной или оправданной».

18 мая Дуров обвинил Францию в попытке вмешаться в президентские выборы в Румынии. По словам бизнесмена, французские власти требовали от Telegram «заставить замолчать консервативные голоса». В Париже обвинения отвергли.

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