В Петербурге блокадницу Людмилу Васильеву оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за пикета с требованием остановить войну

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 10 тысяч рублей блокаднице Людмиле Васильевой по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщила пресс-служба суда.

Поводом для административного дела в отношении 83-летней Васильевой стал пикет, на который она вышла в третью годовщину российского вторжения в Украину. 24 февраля 2025 года Васильева около часа простояла у Гостиного двора в Петербурге с плакатом: «Люди! Остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля».

Поддержать Васильеву в суде пришли более 60 человек, но в зал пустили только двоих, сообщила «Бумага».

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Людмила Васильева родилась в 1941 году и жила в Ленинграде на протяжении всей блокады. В 1990-х она состояла в партии «Демократический выбор России» Егора Гайдара.

Васильева выступает против аннексии Крыма и полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Ее несколько раз задерживали на антивоенных митингах.

В 2024 году Васильева объявляла о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженки, но ей не удалось собрать достаточного количества подписей.

Интервью Людмилы Васильевой

«Хочу дожить до того, как этот морок закончится» 82-летняя петербурженка Людмила Васильева пережила блокаду. В 2024 году она протестует против войны и называет Путина «убийцей»

Интервью Людмилы Васильевой

«Хочу дожить до того, как этот морок закончится» 82-летняя петербурженка Людмила Васильева пережила блокаду. В 2024 году она протестует против войны и называет Путина «убийцей»