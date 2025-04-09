В Петербурге на блокадницу Людмилу Васильеву составили протокол о «дискредитации» армии из-за пикета с требованием остановить войну

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступил протокол о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП, наказывается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей), составленный в отношении 83-летней блокадницы Людмилы Васильевой, обратило внимание издание «Бумага».

Поводом для административного дела послужил пикет, на который пенсионерка вышла в третью годовщину российского вторжения в Украину. 24 февраля Васильева около часа простояла у Гостиного двора в Петербурге с плакатом: «Люди! Остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля». Тогда к ней подходили полицейские, но не задерживали.

Людмила Васильева родилась в 1941 году и жила в Ленинграде на протяжении всей блокады. В 1990-х она состояла в партии «Демократический выбор России» Егора Гайдара. Васильева выступает против аннексии Крыма и полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Ее несколько раз задерживали на антивоенных митингах.

В 2024 году Васильева объявляла о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженки. Однако ей не удалось собрать для этого достаточного количества подписей.

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