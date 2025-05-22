Украина предлагает странам Евросоюза с 2026 года принять участие в финансировании ВСУ. Об этом заявил глава министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания финансового блока стран G7.

Киев, рассказал Марченко, предложил интегрировать украинскую армию в систему обороны Европы через участие партнеров в финансировании ВСУ.

Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для европейской безопасности составят небольшую часть ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, желающими присоединиться к инициативе, и включена в расчет расходов на оборону в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Марченко выразил мнение, что для стран Европы это будет эффективным способом укрепления собственной обороны — так как на наращивание потенциала своих собственных армий странам ЕС «потребуются годы и значительные ресурсы».

Все страны НАТО, в соответствии с требованиями блока, должны тратить на оборону не менее 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп требовал увеличить этот показатель до 5%, однако эта идея не нашла поддержки.

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