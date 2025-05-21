Глава Минюста РФ предложил освобождать от уголовной ответственности людей, «защищавших нравственные ценности»

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил ввести новое основание для освобождения от уголовной ответственности — «защиту нравственных ценностей».

«У меня есть предложение подумать в отношении того, что может быть нам ввести третье основание освобождения от уголовной ответственность, дабы обеспечить приговорам справедливость. У нас на сегодняшний день освобождается [от уголовной ответственности], если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны, а если он защищал нравственные ценности?» — сказал Чуйченко на Петербургском юридическом форуме (здесь и далее цитаты по ТАСС).

В качестве примера министр юстиции РФ привел действия жителей Курской области, часть которой несколько месяцев была занята украинскими войсками.

«Заходили националисты в Курск. Многие местные жители защищали своих близких, свое имущество и, естественно, убивали. Ни у кого же не возникает вопроса, а насколько правомерно они убивали и так далее», — заявил глава Минюста РФ.

Также Чуйченко рассказал об уголовном деле в отношении мужчины, который убил насиловавшего его малолетнюю дочь и был приговорен к 8 годам лишения свободы.

«Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным. На сегодняшний день у нас уголовный и уголовно-процессуальный кодексы трактуют понятие справедливости как соразмерность наказания совершенному деянию. Все», — заявил Чуйченко.

Ранее в рамках Петербургского юридического форума Константин Чуйченко заявил, что укрепление государственности должно быть важнее обеспечения прав граждан и верховенства закона, а также назвал декабристов «субъектом иностранного влияния» и сообщил, что «либеральная» монарзия наказала их слишком мягко.

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