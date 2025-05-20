Помощник Путина: в разговоре с Трампом президент России рассказал о предотвращенных терактах у Кремля перед 9 мая

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что перед Днем Победы спецслужбы «предотвратили угрозы совершения терактов» в районе Кремля и Красной площади. Об этом сообщил в разговоре с «Интрефаксом».

По его словам, Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина выпустила по России сотни беспилотников, а также ракеты Storm Shadow, большая часть из которых была сбита.

«Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow (ракеты Storm Shadow производятся и поставляются Украине Великобританией и Францией, а не США — прим. „Медузы“), причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — заявил Ушаков.

Ушаков отметил, что Путин, «конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий» и пытались «запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву». С российской стороны было подчеркнуто, что «авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения».

Помощник Путина заявил, что «эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе вчерашнего разговора двух президентов, и это стоит особого упоминания».

Он добавил, что президенты «много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии».

6 и 7 мая аэропортах Москвы и других регионов России произошел коллапс из-за ограничений на работу аэропортов, которые вводили из-за атак украинских беспилотников. Свою работу приостанавливали в том числе все четыре московских аэропорта, Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Днем 8 мая Росавиация сообщила, что обстановка в аэропортах московского региона стабилизировалась. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя коллапс, возникший в аэропортах России, заявил 7 мая: «Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня зеркально тоже неспокойно».

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