Зеленский: «Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня неспокойно»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коллапс, возникший в российских аэропортах после серии атак украинских беспилотников в направлении Москвы и других регионов РФ.
«Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил Зеленский в видеообращении, выпущенном вечером 7 мая.
Президент Украины отметил, что предложение Киева прекратить боевые действия минимум на 30 суток остается в силе. «Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа — никакого ответа, кроме новых ударов», — сказал Зеленский.
Более детально атаки на российские регионы президент Украины не комментировал.
На фоне атак украинских беспилотников, нацеленных на Москву, многие российские аэропорты, в том числе московские Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, 6 и 7 мая временно приостанавливали работу. Из-за этого не менее 350 рейсов отменили или задержали, что затронуло около 60 тысяч человек.