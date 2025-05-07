Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коллапс, возникший в российских аэропортах после серии атак украинских беспилотников в направлении Москвы и других регионов РФ.

«Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил Зеленский в видеообращении, выпущенном вечером 7 мая.

Президент Украины отметил, что предложение Киева прекратить боевые действия минимум на 30 суток остается в силе. «Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа — никакого ответа, кроме новых ударов», — сказал Зеленский.

Более детально атаки на российские регионы президент Украины не комментировал.

На фоне атак украинских беспилотников, нацеленных на Москву, многие российские аэропорты, в том числе московские Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, 6 и 7 мая временно приостанавливали работу. Из-за этого не менее 350 рейсов отменили или задержали, что затронуло около 60 тысяч человек.

Отмена рейсов в аэропортах Москвы. Люди часами ждут вылета Meduza

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