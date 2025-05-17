Рубио позвонил Лаврову. Они обсудили итоги российско-украинских переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, разговор состоялся по инициативе Рубио.

«Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте», — говорится в сообщении российского МИДа.

Рубио, как заявили в МИДе, в свою очередь приветствовал достигнутые накануне в Стамбуле договоренности и подчеркнул, что США и дальше готовы быть посредниками в урегулировании.

Госдепартамент содержание разговора не комментировал.

На прошедших в Стамбуле переговорах делегации России и Украины договорились об обмене пленными — тысячу на тысячу человек, а также условились детально прописать свое видение возможного прекращения огня перед следующей встречей. Ее дата пока не назначена.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после переговоров позвонил президенту США Дональду Трампу. Путин, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, с Трампом не контактировал.