Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск созвонились с Трампом после российско-украинских переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом вскоре после завершения российско-украинских переговоров в Стамбуле.

По словам Зеленского, лидеры обсудили прошедшие переговоры. Он отметил, что Украина готова «к максимально быстрым шагам» ради реального мира.

«Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну», — заявил президент Украины.

Премьер Польши Дональд Туск после разговора с Трампом заявил, что российская сторона «де-факто прервала переговоры и отказалась прекратить огонь».

«Пора усилить давление», — добавил он.

В свою очередь Кир Стармер заявил, что «российская позиция неприемлема и не в первый раз».

Украинский дипломатический источник рассказал Reuters и Sky News, что требования России, выдвинутые в ходе переговоров в Стамбуле, «нереалистичные» и выходят за рамки того, что обсуждалось ранее. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что Россия требовала вывода украинских войск «из всех областей, которые добавила в свою конституцию»

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