ТАСС и CNN: переговоры России и Украины завершились. «Интерфакс»: это только «пауза»
Источник: ТАСС
Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились, сообщают ТАСС и CNN со ссылкой на источники.
Встреча продолжалась почти два часа, уточняет РИА Новости.
В то же время источник «Интерфакса» сообщает, что стороны лишь взяли «паузу» в переговорах.
Обновлено. Источник ТАСС сообщил, что делегации окончательно разошлись и готовятся сделать заявления для прессы.
Детали переговоров пока неизвестны. Агентство Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник писало, что Россия выдвигает нереалистичные требования, которые далеки от всего, что обсуждалось ранее.