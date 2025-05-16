ТАСС и CNN: переговоры России и Украины завершились. «Интерфакс»: это только «пауза»

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились, сообщают ТАСС и CNN со ссылкой на источники.

Встреча продолжалась почти два часа, уточняет РИА Новости.

В то же время источник «Интерфакса» сообщает, что стороны лишь взяли «паузу» в переговорах.

Обновлено. Источник ТАСС сообщил, что делегации окончательно разошлись и готовятся сделать заявления для прессы.

Детали переговоров пока неизвестны. Агентство Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник писало, что Россия выдвигает нереалистичные требования, которые далеки от всего, что обсуждалось ранее.

Все подробности о ходе переговоров

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

Все подробности о ходе переговоров

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле