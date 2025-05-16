«Репортеры без границ» обвинили Россию в намеренных ударах по украинским отелям, где живут журналисты

Российские войска намеренно обстреливают украинские отели, в которых живут местные и иностранные журналисты, пытаясь таким образом помещать освещению войны. Такое утверждение содержится в докладе «Репортеров без границ» и украинской правозащитной организации Truth Hounds.

Согласно докладу, с 24 февраля 2022 года российская армия нанесла 31 удар по 25 украинским отелям, расположенным, в основном, в регионах недалеко от линии фронта — в Харькове, Донецке, Днепре, Одессе, Киеве. По данным правозащитников, только один из этих отелей использовался в военных целях, а все остальные принимали гражданских гостей, в том числе журналистов.

В ходе этих обстрелов пострадали семеро журналистов. Советник по вопросам безопасности агентства Reuters Райан Эванс погиб в результате удара по отелю в Краматорске.

В докладе отмечается рост числа ударов по отелям, где находятся журналисты. В 2022 году было нанесено восемь ударов, в 2023 — пять, в 2024 — 14, за первые два месяца 2025 года — четыре. Не менее 15 ударов были нанесены российскими ракетами «Искандер 9K720», «известными своей высокой точность — у некоторых моделей погрешность составляет всего 20 метров».

Правозащитники отмечают, что из-за российских обстрелов журналистам пришлось изменить условия работы. В частности, согласно опросу, проведенного «Репортами без границ» и Truth Hounds, 64% украинских журналистов и 43% иностранных корреспондентов «избегают проживания в отелях, расположенных вблизи линии фронта». Кроме того, журналисты рассказали о сокращении числа командировок, логистических трудностях и психологических травмах.

«Автомобили без опознавательных знаков, отсутствие шевронов „пресса“ на бронежилетах, отключенная геолокация… Быть незаметным стало стратегией выживания. Некоторые редакции ограничивают число ночевок в отелях и отдают предпочтение размещению в частном секторе, а иногда вовсе запрещают поездки в определённые зоны», — говорится в докладе.

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