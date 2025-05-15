Ученой из России Ксении Петровой, пытавшейся ввезти в США эмбрионы лягушек, предъявили обвинения в контрабанде и отправили в федеральную тюрьму

Ученой из России Ксении Петровой предъявили обвинения в контрабанде за попытки ввезти в США эмбрионы лягушек, сообщил офис окружного прокурора США в штате Массачусетс.

Из обвинения следует, что в аэропорту Бостона на сумку Петровой на багажной ленте обратила внимание служебная собака. Багаж досмотрели и обнаружили в нем биологические материалы, подлежащие декларации при ввозе в США.

Петрова сначала отрицала, что везет биологические материалы, но затем призналась, но заявила, что не была уверена в том, что их нужно декларировать. Однако из переписки в телефоне россиянки следует, что она обсуждала этот вопрос с коллегой, который сообщил ей, что в данном случае нужна декларация. Руководитель исследования, в котором участвовала Петрова, также интересовался у нее, как она собирается ввезти биоматериалы в США, на что у нее «пока нет плана».

В аэропорту Петрову уведомли, что она не может въехать на территорию США и предложили добровольно отказаться от въезда, на что она согласилась, говорится в документах. Россиянке также сообщили, что ее виза будет аннулирована.

Обвинение в контрабанде товаров, которое предъявлено Петровой, предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет с надзором в течение пяти лет и штрафом до 250 тысяч долларов США, говорится в сообщении окружной прокуратуры.

После предъявления обвинений Петрова, находившаяся в центре для мигрантов, была переведена в федеральную тюрьму. Защита россиянки, сообщает ABC News, особо отметила, что тюрьму Петрову направили накануне слушаний по делу о нарушении миграционного законодательства, на которых адвокаты собираются просить об освобождении ее под залог.

Ксению Петрову, работающую в Гарвардской медицинской школе, задержали 16 февраля 2025 года, когда она возвращалась в США из Франции. При задержании она сообщила сотрудникам погранично-таможенной службы, что подвергнется опасности, если ее депортируют в Россию, поскольку она выражала свою антивоенную позицию и несогласие с политикой Кремля. По данным Harvard Crimson, в России ее задерживали в 2022 году за антивоенный протест.

Адвокат Петровой Григорий Романовский ранее говорил, что, по его мнению, речь идет о нарушении таможенных правил, которое предполагает наказание в виде денежного штрафа, а не аннулирование визы и задержание.