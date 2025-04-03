Ученую из России Ксению Петрову, которой аннулировали визу США из-за ввоза эмбрионов лягушек, отказались выпустить из тюрьмы, где она ждет суда

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отказалась освободить до суда ученую из России Ксению Петрову, которую задержали при ввозе незадекларированных эмбрионов лягушек, пишет Bloomberg.

Петрова работает в Гарвардском университете. Ее задержали 16 февраля в аэропорту Бостона, когда она возвращалась из Франции и везла эмбрионы лягушек для своего исследования. Ученой аннулировали американскую визу и перевели ее в иммиграционную тюрьму в Луизиане, где она находится в ожидании суда, который состоится 7 мая.

Ходатайство Петровой об условно-досрочном освобождении до судебного слушания было отклонено. ICE посчитала, что Петрова не доказала, что она не представляет «опасности для общества». В письме с отказом, полученном ученой, говорится, что ICE приняла во внимание «доказательства прошлой преступной деятельности» и «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США». Также она не доказала, что в случае освобождения нет риска того, что она совершит побег, пишет Bloomberg.

При задержании Петрова сообщила пограничникам, что подвергнется опасности, если ее депортируют в Россию, поскольку она выражала свою антивоенную позицию и несогласие с политикой Кремля. По данным Harvard Crimson, в России ее задерживали в 2022 году за антивоенный протест.

Адвокат Петровой Григорий Романовский заявил, что нарушение таможенных правил не дает пограничникам полномочий аннулировать визу и задерживать, назвав их действия «крайне несоразмерными». По его словам, наказанием за нарушение таможенных правил является денежный штраф.