По делу издательств «Эксмо», Popcorn Books и Individuum предъявлены обвинения трем сотрудникам

Следственный комитет РФ предъявил обвинения трем фигурантам дела об «экстремистской организации», по которому накануне задержали сотрудников издательств «Эксмо», Popcorn Books и Individuum. Об этом сообщил «Первый отдел» со ссылкой на юриста Максима Оленичева.

По его информации, уголовное дело возбудило вечером 13 мая московское управление Следственного комитета на основании рапорта Главного управления по экономической безопасности МВД. Следственные действия проводились в течение всего дня 14 мая и в ночь на 15 мая. Уголовное дело расследуется по статьям о вовлечении в деятельность «экстремистской организации», участии в деятельности такой организации и организации ее работы с использованием служебного положения (часть 1.1, 2 и 3 статьи 282.2 УК РФ). Поводом для дела стало «распространение квир-литературы, в том числе книги „Лето в пионерском галстуке“ Елены Малисовой и Катерины Сильвановой».

Оленичев уточнил, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении «неустановленного лица», на следующий день в нем появились подозреваемые, а 15 мая троим фигурантам предъявили обвинение. Их имена «Первый отдел» не называет.

Главное обвинение, по словам Оленичев, «‎пропаганда ЛГБТ-идеологии». Кроме того, добавил он, «‎действия, направленные на ‎пропаганду идеологии», следователи посчитали «‎организацией деятельности экстремистской организации, участием в ней и /или вовлечением в такую деятельность».

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник сообщила, что 15 мая московский суд выберет меру пресечения одному из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову, директору по продажам Павлу Иванову и ответственному за склад и распространение литературы Артему Вахляеву. Следствие просит отправить Протопопова в СИЗО, Иванова и Вахляева — под домашний арест.

ТАСС сообщил, что директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина, о задержании которого сообщалось накануне, отпустили после допроса в качестве свидетеля.

По данным «Первого отдела», следствие считает, что в 2024 году фигуранты распространили более 900 экземпляров десяти книг, которые «формируют „ЛГБТ-идеологию“». Все книги изданы издательством Popcorn Books в период с 2019 по 2022 год.

Вечером 14 мая ТАСС сообщил, что директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. В «Эксмо» заявили, что дело связано с «пропагандой ЛГБТ» в книгах издательства Popcorn Books, которым владеет издательская группа. Позже Individuum подтвердило, что силовики пришли с обысками к сотрудникам издательства.

Части 1.1. 2 и 3 статьи 282.2 УК РФ предусматривают наказание от штрафа до 12 лет лишения свободы.

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