Федеральная прокуратура Германии задержала 9 и 10 мая троих граждан Украины, которых подозревают в подготовке взрывов — предположительно, по поручению российских властей, говорится в пресс-релизе ведомства.

Двое украинцев, Владислав Т. и Даниил Б., были задержаны в Кельне и Констанце соответственно. Третий, Евгений Т., был задержан в кантоне Тургау в Швейцарии, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Обвинение утверждает, что трое задержанных не позднее конца марта 2025 года «выразили готовность совершить поджоги и взрывы, действуя предположительно по поручению российских государственных органов. Для этого они планировали отправлять из Германии в Украину посылки со взрывчаткой, которая срабатывала бы во время транспортировки. Для разведки подходящих маршрутов доставки Владислав Т. в конце марта 2025 года отправил из Кельна две пробные посылки, в которых, среди прочего, были GPS-трекеры, а содержимое этих посылок организовал Даниил Б. с помощью Евгения Т.

Расследование по этому делу находится в процессе, его проведение поручено Федеральному управлению уголовной полиции.

В Германии расследуется еще как минимум одно дело, в котором фигурируют посылки со взрывчаткой, напоминает Der Spiegel. Речь идет о пожаре в транспортном контейнере в аэропорту Лейпцига в июле 2024 года. Причиной этого пожара, вероятно, стала посылка со взрывчатым веществом, адресованная получателю в Лондоне. По данным следствия, в момент возгорания эта посылка уже должна была быть на борту грузового самолета компании DHL.

The Wall Street Journal в ноябре 2024 года писала со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что посылки с бомбами (они также были найдены на складах DHL в Бирмингеме и под Варшавой) были частью тайной операции российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Reuters уточнял, что самодельные взрывные устройства были спрятаны в массажных подушках, которые отправляли вместе с секс-игрушками и поддельной косметикой.

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