«Новая газета Европа»: с начала 2025 года российские аэропорты 217 раз останавливали работу из-за дронов

С января по май 2025 года российские аэропорты приостанавливали работу не менее 217 раз из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на данные Росавиации и сообщения СМИ.

Это больше, чем за весь 2023-й (58) и 2024-й (91) годы вместе взятые.

Всего за период с февраля 2023 года по май 2025 года «Новая газета Европа» насчитала не менее 366 таких случаев.

В публикации отмечается, что в 2023-24 годах небо на аэропортами закрывали преимущественно в Москве и Казани. Однако в 2025 году полеты приостанавливали уже на большей части запада России, от Саратова и Волгограда до Нижнего Новгорода и Пензы.

В московских аэропортах план «Ковер» (то есть аэропорт не принимал и отправлял самолеты) вводился 101 раз — во Внуково (33 раза), Домодедово (32), Жуковский (22), Шереметьево (14). Приостанавливали полеты 41 раз в аэропорту Казани, 25 раз — в аэропорту Саратова, 24 — Нижнекамска.

6 -7 мая 2025 года в аэропортах Москвы и других регионов России произошел коллапс из-за ограничений на работу аэропортов, которые вводили из-за атак украинских беспилотников. Свою работу приостанавливали в том числе все четыре московских аэропорта, Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. По подсчетам «Новой газеты Европа», только за эти два дня аэропорты закрывали 35 раз. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за этого перевозчики задержали или отменили более 350 рейсов, что затронуло свыше 60 тысяч человек. Днем 8 мая Росавиация сообщила, что обстановка в аэропортах московского региона стабилизировалась.

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