Российские авиакомпании вернулись к штатному расписанию после коллапса в аэропортах

Министерство транспорта РФ сообщило вечером 8 мая, что ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок в России, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию.

В министерстве отметили, что компания Turkish Airlines пообещала возобновить в полном объеме полеты между Турцией и Россией, начиная с 9 мая.

В Минтрансе отметили, что сбои в расписании авиатранспорта 6-7 мая возникли из-за ограничений, которые вводили в первую очередь в районах аэропортов Москвы. «Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — добавили в министерстве.

В аэропортах Москвы и других регионов России произошел коллапс из-за ограничений на работу аэропортов, которые вводили из-за атак украинских беспилотников. Свою работу приостанавливали в том числе все четыре московских аэропорта, Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Днем 8 мая Росавиация сообщила, что обстановка в аэропортах московского региона стабилизировалась.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя коллапс, возникший в аэропортах России, заявил 7 мая: «Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня зеркально тоже неспокойно».

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