Кремль: президент РФ поговорил по телефону с лидером Бразилии. Лула да Силва обещал попросить «товарища Путина» встретиться с Зеленским

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва поговорили по телефону во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — говорится в сообщении.

В ответ Путин «выразил признательность» лидерам Бразилии и Китая «за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта».

Президент Бразилии во время визита в Китай заявил, что «поговорит» с Путиным и призовет его принять участие в переговорах с Украиной о завершении войны, которые запланированы в Турции. «Мне ничего не стоит сказать: „Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры, черт возьми“», — сказал он.

Российские государственные агентства сообщали, что 14 мая Лула да Силва по пути из Китая сделал короткую остановку в Москве, но ему не удалось встретиться с Путиным лично.

В Турции 15 мая должны пройти первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. С инициативой провести такую встречу выступил Владимир Путин.

До сих пор неясно, кто будет представлять РФ на переговорах, на каком уровне они пройдут и поедет ли в Турцию сам Путин.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным. По его словам, Украина готова к любым форматам переговоров.

Главное о возможных переговорах РФ и Украины в Турции

Переговоры Украины с Россией — первые с 2022 года. Они состоятся? Кто в них примет участие? О чем будут говорить в Стамбуле? Что известно о встрече, назначенной на 15 мая

Главное о возможных переговорах РФ и Украины в Турции

Переговоры Украины с Россией — первые с 2022 года. Они состоятся? Кто в них примет участие? О чем будут говорить в Стамбуле? Что известно о встрече, назначенной на 15 мая