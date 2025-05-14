Из российской государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» после массового сбоя осенью 2024 года пропала треть архива судебных дел (33% или 89 миллионов записей). Об этом сообщил проект , ссылаясь на отчет Счетной палаты РФ.

Эти акты хранились в «консолидированной базе данных», куда попадают все решения российских судов. «В результате киберинцидента 7 октября 2024 года, указанные данные информационных систем удалены», — сказано в отчете палаты.

Как отмечает проект, несмотря на частичную утрату архива, пропавшие дела должны остаться на сайтах районных и мировых судов. «Проблема заключается в том, что собрать их с разных сайтов воедино без специальных инструментов не получится», — поясняет «Если быть точным».

Из отчета Счетной палаты следует, что последний раз проверка по внешней безопасности сайтов ГАС «Правосудие» проводилась в 2015 году, а сама система полностью ни разу не обновлялась и работает на «технически устаревших зарубежных программных продуктах». При этом с 2003 по 2024 год власти РФ потратили на ГАС «Правосудие» 65,2 миллиарда рублей.

Масштабный сбой в работе сайтов российских судов на домене sudrf.ru, порталов Судебного департамента при Верховном суде РФ и ГАС «Правосудие» произошел в ночь на 7 октября 2024 года — в день рождения Владимира Путина. В это же время была зафиксирована хакерская атака на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). Сайты российских судов заработали снова лишь спустя месяц после сбоя. Ответственность за произошедшее взяла на себя украинская группировка BO Team.