Володин анонсировал законопроект, позволяющий арестовывать имущество фигурантов административных дел, находящихся за границей

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин объявил, что Госдума в середине мая собирается начать рассмотрение законопроекта, «предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей».

Как написал Володин в своем телеграм-канале, предлагается привлекать к административной ответственности находящихся за пределами страны, если они совершили правонарушения, «направленные против интересов России».

По словам Володина, речь идет о привлечении к ответственности «по всем видам административных статей». При этом спикер Госдумы отдельно перечислил следующие правонарушения:

пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики;

дискредитация Вооруженных сил РФ;

злоупотребление свободой слова и распространение фейков;

несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Чтобы фигуранты административных дел «не могли уклониться от исполнения решения суда», написал Володин, будет предусмотрен арест их имущества.

Находится ли соответствующий законопроект уже в Госдуме или его только предполагается внести, спикер нижней палаты парламента не уточнил.

В апреле Госдума приняла закон, разрешающий заочно судить уехавших за рубеж граждан по 20 видам преступлений. Ранее заочно судить можно было только по обвинениям в тяжких и особо тяжких преступлениях. Принятый Госдумой закон разрешил суды по делам о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести, включая обвинения в «фейках» и «дискредитации» армии РФ, реабилитации нацизма, призывах к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам и развязыванию агрессивной войны.

Подробнее об этом законе

Власти хотят чаще (и жестче) судить уехавших россиян и раздавать еще больше ярлыков «иноагентов». Кому грозят очередные репрессивные инициативы депутатов? Неутешительный спойлер: кому угодно 10 карточек