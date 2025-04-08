Госдума приняла пакет законов, направленных на «обеспечение защиты суверенитета России». Один из них предусматривает заочные суды за «фейки» об армии

Депутаты Госдумы на заседании 8 апреля приняли во втором и третьем чтениях пакет из трех законов, ужесточающих Уголовный кодекс и законодательство об «иностранных агентах», пишет «Коммерсант». По словам парламентариев, эти законодательные инициативы направлены «на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России».

Первый закон позволяет объявлять «иноагентами» лиц, которые оказывают содействие иностранным организациям, «действующим вопреки интересам РФ», а также вовлекают граждан в сбор военно-технической информации о России.

Второй закон позволяет заочно судить уехавших за рубеж граждан по 20 видам преступлений. Ранее заочные суды были возможны только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Теперь депутаты сделали исключение для некоторых преступлений небольшой и средней тяжести. К таким новым составам преступлений отнесены «фейки» и «дискредитация» армии РФ, призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, реабилитация нацизма.

Третий закон ужесточает наказание по ряду обвинений антивоенного характера. В частности, документ предусматривает до семи лет лишения свободы за «корыстное содействие» международным организациям, в которых Россия не участвует. Также вводится наказание на срок до пяти лет лишения свободы за «дискредитацию» армии РФ и призывы к санкциями против России, совершенные из корысти или по найму.

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