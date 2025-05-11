Apple Music скрыл от российских пользователей восемь треков Noize МС, включая «Кооператив „Лебединое озеро“»

Сервисы Apple Music и Soundcloud ограничили для пользователей из России доступ к трекам Noize MC, включая совместные работы с Монеточкой.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на данные проекта «Роскомсвобода», отслеживающего блокировки, российским пользователям больше не доступны песни с альбома «Не все дома»: «Кооператив „Лебединое озеро“», «Страна дождей», «Не все дома» и «Криокамеры», а также «Чайлдфри» с одноименного альбома (только версия со словами, инструментальная версия композиции по-прежнему доступна). Всего скрыто восемь треков, часть из которых версии одних и тех же песен.

«Роскомсвобода» отмечает, что убрать из доступа часть этих треков требовал Роскомнадзор, но о запрете в России песни «Чайлдфри» ранее не сообщалось.

Soundcloud также ограничил доступ к части треков с альбома «Не все дома» и к композиции «Чайлдфри».

Российские музыкальные сервисы в конце марта по требованию Роскомнадзора ограничили доступ к нескольким песням из альбома Noize MC «Не все дома», включая «Кооператив „Лебединое озеро“».

В конце апреля прокуратура Петербурга потребовала запретить песню «Кооператив „Лебединое озеро“». Специалисты Государственного педагогического университета имени Герцена, объявила пресс-служба судов Петербурга, обнаружили в этом треке «формирование негативного отношения к представителям власти, в частности, к президенту России и его сторонникам».

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