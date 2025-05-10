Reuters: Иран готовится передать России пусковые установки для своих ракет

Иран в ближайшее время передаст России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности «Фатх-360», которые, как утверждали в сентябре 2024 года власти США, Тегеран поставил Москве. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники Reuters отказались предоставить дополнительную информацию, в том числе о том, почему пусковые установки не были переданы сразу вместе с ракетами.

Дальность ракет «Фатх-360» составляет 120 километров, что даст российской армии «новое оружие для ведения огня по украинским войскам на передовой, военным объектам и населенным пунктам вблизи российской границы».

В начале сентября американские СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Российский корабль доставил ракеты 4 сентября в порт в Каспийском море. По данным британской The Times, Россия получила из Ирана партию из более чем 200 баллистических ракет. Вскоре США официально сообщили о том, что Иран поставил России баллистические ракеты. В Иране поставку ракет России отрицают.

Reuters писало, что Иран не передал России мобильные пусковые установки для поставленных баллистических ракет. Два эксперта, опрошенных Reuters, выдвинули разные версии того, почему установки не были поставлены. Одна предполагает, что Россия может модифицировать для запуска ракет свои грузовики. Другая версия — что Тегеран, удерживая установки, оставляет таким образом пространство для новых переговоров с западными странами.

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