Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС 8 мая.

Ранее Эстония и Латвия отказались пропускать самолет Фицо на пути в Россию. Из-за этого борт премьер-министра Словакии летел в Москву по более длинному маршруту — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Ранее в Кремле сообщили, что Фицо будет участвовать в параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. Сам Фицо говорил, что собирается возложить венок к могиле Неизвестного солдата и провести «четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи».

В параде Победы в Москве, по заявлению Кремля, будут участвовать более 20 иностранных лидеров.

Роберт Фицо в декабре 2024 года уже приезжал в Россию. Тогда он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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