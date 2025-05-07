Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония отказалась пропускать его самолет в Россию для участия в военном параде в Москве 9 мая, сообщает газета Denník N 7 мая.

«Конечно, это преднамеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это нарушает всю нашу программу, мы не сможем уложиться в запланированные сроки на завтрашний вечер [8 мая]», — сказал Фицо.

По его словам, служба протокола «делает все возможное, чтобы найти другой альтернативный маршрут».

Фицо рассказал, что собирается в Москве 9 мая возложить венок к могиле Неизвестного солдата, а также провести «четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи».

Власти Эстонии заявили 7 мая, что не позволят использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву для участия в военном параде 9 мая. Как отмечает Denník N, власти Латвии также отказались пропускать самолет Роберта Фицо в Россию, а в соседней Литве пока это не комментировали.

Ранее Латвия и Литва, по данным сербских СМИ, отказались пропускать на пути в Москву самолет президента Сербии Александра Вучича. В итоге он прилетел в Россию 7 мая, сделав вынужденную посадку в Баку.