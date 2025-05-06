Латвия и Литва, по данным сербских СМИ, отказались пропускать самолет Александра Вучича на пути в Москву

Власти Латвии и Литвы запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию, которую он собирается посетить в связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили 6 мая сербские издания «Вечерние новости» и Kurir, власти Латвии запретили пролет самолета из-за «политической чувствительности цели полета». Власти Литвы, в свою очередь, отказали из-за «технической и дипломатической чувствительности», утверждают СМИ.

Представители властей Латвии и Литвы пока это не комментировали.

По данным сербских медиа, власти Польши и Литвы ранее запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Россию на 9 мая.

Президент Сербии Александр Вучич, как и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вошли в число почти 30 лидеров иностранных государств, которые, по информации Кремля, собираются посетить парад Победы в Москве 9 мая.