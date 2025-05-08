Reuters: Россия и США обсуждают варианты возобновления поставок российского газа в Европу

Представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможном восстановлении поставок российского газа в Европу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом обсуждения.

По словам собеседников агентства, «восстановление роли Москвы на газовом рынке ЕС может способствовать закреплению мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным». Участие США в восстановлении газовых поставок может помочь России преодолеть «политическое сопротивление» в Европе, а Вашингтону дать возможность контролировать объемы поставок, отмечают источники Reuters.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсуждали вопрос поставок газа в ходе переговоров по прекращению российско-украинской войны, утверждают двое собеседников агентства.

В ходе переговоров между представителями Москвы и Вашингтона обсуждалось, в частности, участие инвесторов из США в проектах, связанных с газопроводом «Северный поток», или с «Газпромом». Один из вариантов предполагает, что российский газ покупала бы американская компания, которая затем уже экспортировала бы его в Европу.

По данным источников, «Газпром», «стремящийся возобновить свои поставки в Европу», рассматривает возможность предложения немецким клиентам краткосрочных двухлетних контрактов и значительных скидок. При этом традиционно российская компания заключает с покупателями контракты на десятилетия.

До войны на долю российского трубопроводного газа приходилось около 40% от общего объема поставок газа в Евросоюз, крупнейшим импортером была Германия. В 2024 году эта доля составила около 10% от общего объема поставок, но в январе 2025 года она сократилась вдвое после того, как Украина прекратила транзит российского газа. Единственным трубопроводом, по которому российский газ поступает в ЕС, остался «Турецкий поток», по нему газ получает Венгрия.

В конце января 2025 года Financial Times писала, что чиновники в Евросоюзе начали обсуждать, следует ли странам ЕС возобновить закупку российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине. Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что идею одобрили некоторые чиновники в Германии и Венгрии. Предложение также поддержали в некоторых странах Евросоюза, которые рассматривают это как возможность снизить стоимость энергоносителей в Европе. При этом предложение возобновить поставки газа из России «привело в ярость» чиновников в Брюсселе и в некоторых странах Восточной Европы.

Страны Европы — ключевые покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ), который дороже трубопроводного. Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекордного уровня в 33,6 миллиона тонн.

Читайте также

Вижу новости, что Европа хочет возобновить закупки российского газа. А разве страны ЕС не собирались от него отказаться? 3 карточки